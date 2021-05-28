Kia, yarım milyon Optima ve Sorento'yu geri çağırıyor

Kia, yarım milyon Optima ve Sorento'yu geri çağırıyor

Kia, yangın riski nedeniyle yarım milyon Optima ve Sorento modellerini geri çağıracağını duyurdu.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) verilerine göre, Kuzey Amerika'daki Kia Optima ve Sorento modellerinde ciddi bir sorun var.

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, her iki modelin elektronik kontrol ünitesinde arıza meydana geliyor. Fren sıvısının akıntı yapması, araçların kısa devre yapmasına ve bir alev topuna dönüşmesine neden olabiliyor.

KIA: KAPALI YERLERE PARK ETMEYİN

Kia'nın resmi açıklamalarına göre, söz konusu sorun nedeniyle şimdiye kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak şirket, bu modellere sahip sürücülerin, araçlarını kapalı bölgelere park etmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Yanık kokusu alındığında ya da ABS ışığı yandığında, sürücülerin aracı durdurarak hemen yetkili servisi araması gerektiği de vurgulanıyor.

YARIM MİLYONA YAKIN ARAÇ GERİ ÇAĞRILIYOR

Geri çağrılacak araçların resmi sayısı 440 bin 370 adet olarak açıklandı. Bunlardan 283 bin 803 adedi Optima, 156 bin 567 adedi ise Sorento olacak.

Yapılan açıklamaya göre 12 Temmuz 2013 ve 2 Ekim 2015 arası üretilen Optima'lar ve 17 Haziran 2013 ile 11 Aralık 2014 arasında üretilen Sorento'lar tehlike altında.

Kia, yakın zamanda kullanıcıları en yakın bayilere çağırarak kontrol ünitelerini değiştirecek ve bu soruna son verecek.



