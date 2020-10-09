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    Kia'dan ekim ayı kampanyaları

    Kia'nın ekim ayı kampanyasıyla; Sportage, Niro, XCeed, Ceed, Stonic, Rio, Picanto ve Bongo modellerinde uygun faiz imkanları sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 17:49
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    Kia'dan ekim ayı kampanyaları

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

    Biz de ülkemizdeki otomobil üreticilerinin sunduğu çeşitli kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

    KIA'DAN EKİM KAMPANYASI

    Kia, ekim ayında ödemelerde erteleme ve faiz fırsatları sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında otomobilseverler; Sportage, Niro, XCeed, Ceed, Stonic, Rio, Picanto ve Bongo’daki uygun faiz fırsatları ile yeni bir Kia sahibi olabiliyor.

    SPORTAGE, XCEED VE NIRO

    kia

    Kampanya çerçevesinde dizel otomatik ikilisine sahip Sportage modeli, tasarımıyla segmentine yeni bir soluk getiren XCeed, hibrit motoruyla SUV sınıfında ön planda olan Niro ay sonuna kadar 100 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla SUV severleri bekliyor.

    STONIC

    stonic

    B-SUV segmentinin sevilen ve kendini kanıtlayan modeli Stonic ise ekim ayı boyunca 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

    CEED VE NIRO

    ceed

    C hatchback segmentinde yer alan Ceed, ekim sonuna kadar 70 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla, makyaj operasyonu geçiren Rio ise 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faizle satışa sunuluyor.

    PICANTO

    kia

    A segmentinin iddialı oyuncusu olan Picanto ise ekim ayına özel 4 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla otomobilseverlerle buluşuyor.

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