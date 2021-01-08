Kia'nın yeni logosu etkileyici bir drone gösterisiyle tanıtıldı

Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, yeni logosunu etkileyici bir drone gösterisiyle tüm dünyaya gösterdi.

Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, yeni yılla birlikte logosunda değişikliğe gitti. Yılın ilk haftası bitmeden yeni logosunu Güney Kore'nin Incheon kentinde Guinness Dünya Rekorları arasına giren bir etkinlik ile tanıtan Kia, marka sloganı olarak da "ilham veren hareket" sözlerini seçti.

Kia'nın Başkanı ve CEO'su Ho Sung Song, "Yeni logomuz, değişim ve inovasyonda bir ikon olma iddiamızı temsil ediyor. Otomotiv endüstrisi çok hızlı değişimleri tecrübe ediyor.

Kia da bu değişimlere uyum sağlıyor ve ona göre şekilleniyor. Yeni logomuz mobilite ihtiyaçları evrim geçirirken müşterilerimize ilham verme isteğimizi temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

GÖKYÜZÜNE KAZINDI

Öte yandan, Güney Koreli üreticinin yeni logosu merak uyandıran bir etkinlik ile dünyaya tanıtıldı. Kore'nin Incheon kentinde havalanan 303 drone, senkronize bir biçimde havai fişek fırlatarak Kia'nın yeni logosunu gökyüzünde izleyenlere gösterdi.

Kia, yeni logosunu gökyüzüne yazdı



