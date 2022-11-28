Petrol
81.14
-3.07%
Euro
19.2892
-0.60%
Dolar
18.6207
-0.07%
Altın
1.047
-0.41%
Borsa
4874
0.00%
Bitcoin
308.192
-2.33%
BTXN Coin
5.80
0.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    KIA'nın yeni logosu müşterilerin kafasını karıştırdı

    Kia'nın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı ve otomobillerinde uygulamaya başladığı yeni logosu, müşteriler arasında tartışmaya neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 08:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    KIA'nın yeni logosu müşterilerin kafasını karıştırdı

    Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobillere geçişin devam ettiğu şu günlerde yeni logolarla karşımıza çıkıyor. Markalar, genellikle logolarını sadeleştirerek iki boyutlu tasarımlar kullanıyor.

    Son zamanlarda logosunu değiştiren şirketler arasına Kia da eklendi. Ancak yeni logo, bir hayli kafaları karıştırdı.

    Pek çok kullanıcının beğenmediği ve hatta itici bulduğu bu logoyu, insanlar farklı bir markaya ait zannetti. Yeni logolu otomobillerini yollarda gören insanlar, Google’da bu yeni otomobili aramaya başladı.

    KIA, "KN" olarak anlaşılıyor

    Kia’nın yeni logosunun tanıtmasından birkaç ay sonra, Google’da “KN Car” ve “KN automobile” gibi aramalar arttı.

    Kimilerine göre bu Kia’nın yaptığı büyük bir hata ancak kimilerine göreyse Kia yetkilileri bu seçimi kasıtlı yaptı. Kia tarafından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

    kia

    kia


    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini eve davet eden çocukla diyaloğu
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini eve davet eden çocukla diyaloğu

    Bafetimbi Gomis: Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu
    Futbol

    Bafetimbi Gomis: Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir