KIA'nın yeni logosu müşterilerin kafasını karıştırdı

Kia'nın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı ve otomobillerinde uygulamaya başladığı yeni logosu, müşteriler arasında tartışmaya neden oldu.

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobillere geçişin devam ettiğu şu günlerde yeni logolarla karşımıza çıkıyor. Markalar, genellikle logolarını sadeleştirerek iki boyutlu tasarımlar kullanıyor.

Son zamanlarda logosunu değiştiren şirketler arasına Kia da eklendi. Ancak yeni logo, bir hayli kafaları karıştırdı.

Pek çok kullanıcının beğenmediği ve hatta itici bulduğu bu logoyu, insanlar farklı bir markaya ait zannetti. Yeni logolu otomobillerini yollarda gören insanlar, Google’da bu yeni otomobili aramaya başladı.

KIA, "KN" olarak anlaşılıyor

Kia’nın yeni logosunun tanıtmasından birkaç ay sonra, Google’da “KN Car” ve “KN automobile” gibi aramalar arttı.

Kimilerine göre bu Kia’nın yaptığı büyük bir hata ancak kimilerine göreyse Kia yetkilileri bu seçimi kasıtlı yaptı. Kia tarafından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.