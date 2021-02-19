Kia’ya saldıran hackerlar, 20 milyon dolar fidye istiyor

Kia'nın sistemine saldıran siber korsanlar, sistemin eski haline dönmesi için 20 milyon dolar talep etti.

Apple’ın elektrikli otomobil üretmek için görüştüğü, ancak sonuç alamadığı otomobil üreticisi Kia, yeni bir siber saldırı şoku yaşadı.

Şirkete ait internet sitelerini hackleyen bilgisayar korsanları, sistemin yeniden kullanıma açılması için 20 milyon dolar fidye talep etti.

Kia her ne kadar sistemde sorun yaşadığı kabul etse de fidye iddiaları konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

FİDYE ÖDEMEZSE FİYAT ARTACAK

Gelen bilgilere göre hackerlar, söz konusu fidyenin Bitcoin olarak ödenmesini talep ediyor. İddialara göre korsanlar, Kia’nın ödemeyi zamanında yapmaması durumunda fidyeyi 30 milyon dolara çıkartacak ve çalınan verileri halka açıklayacak.

2017 yılında benzer bir saldırıya uğrayan Renault, Fransa'daki üretimini geçici süreliğine durdurmak zorunda kalmıştı.





KIA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kia Motors America'dan beklenen açıklama geldi. Şirket, birkaç gündür sistem kesintisi yaşadıklarını kabul etti. Tamamen bu sorunu çözmeye odaklandıklarını açıklayan Kia, sistemin eski haline dönmeye başladığını belirterek müşterilerden özür diledi.

Son olarak basında yer alan fidye saldırısı haberlerine de değinen şirket, henüz ellerinde fidye saldırısına dair bir kanıt olmadığını söylüyor.