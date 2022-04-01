Kilometresi yüksek araçlara talep artıyor

Yüksek kilometreli araçların ilan oranı geçen aya göre yüzde 15 artış gösterdi.

Son zamanlarda yükselen otomobil fiyatları nedeniyle vatandaşlar ikinci ele ilgi gösterirken, bu pazarda da fiyatların yüksek olması satışları durma noktasına getirdi.

Mart ayı ikinci el ilan verilerine göre, en çok ilanın 200 bin km-300 bin km aralığındaki araçlar için verildiği görülüyor..

Geçtiğimiz ayın verilerine göre bu kilometre aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 15 oranında artış gösterdi.

KİLOMETRESİ YÜKSEK ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR

İkinci el piyasasında mart ayında 150 bin km-200 bin km arasındaki araçlar için verilen ilanların oranı yüzde 17 oldu. 50 bin km-100 bin km aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 14 ve 100 bin km-150 bin km aralığındaki araçların ilan oranları yüzde 17 oldu.

200 bin km-300 bin km aralığındaki araçların ilan oranı ise yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK İLAN VERİLEN MARKA VE MODELLER

Arabam.com’da verilerine göre, ilanlarda mart ayında zirveyi Fiat oluşturuyor. Bu markayı sırasıyla Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor.

İlanlara model özelinde bakıldığında ise en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Megane, Astra ve Focus oldu. Bu dört modeli ise sırasıyla Corolla ve Passat takip etti.