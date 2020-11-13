Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek.

Kış aylarında trafikte yer alacak araç sürücülerini doğrudan ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına çok az bir zaman kaldı.

Bilindiği gibi, yetkili kurumlar tarafından belirtilen tarihler içerisinde trafikte zorunlu kış lastiği takmayan araçlar para cezası ödemek zorunda kalıyor.

1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 885 TL ceza kesilecek.

ZORUNLU ARAÇLAR

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

Birçok lastik tamircisi, 1 Aralık'ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi koronavirüs nedeniyle randevulu sisteme geçti. Tamirciler, yoğunluğu ve salgının artmasını engellemek için lastiklerin 1 Aralık'tan önce değiştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.