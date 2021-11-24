Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: İşte değiştirme ücretleri

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiğini değiştirme ücreti, ebada göre 80 ila 120 lira arasında değişiyor.

Kış aylarında trafikte yer alacak araç sürücülerini doğrudan ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması yaklaşıyor.

Bilindiği gibi, yetkili kurumlar tarafından belirtilen tarihler içerisinde trafikte zorunlu kış lastiği takmayan araçlar para cezası ödüyor.

1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 TL ceza kesilecek.

ZORUNLU ARAÇLAR

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, kendini iyiden iyiye göstermeye başlayan kış şartları nedeniyle yol koşullarında ulaşımın sağlıklı ve güvenli sürdürülmesi için kış lastiği zorunluluğunun önemli olduğunu söyledi.

Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçilmesi gerektiğini belirten Özürün, lastik hava basıncının da kontrol edilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Özürün, sürücülerin koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığını riske atmadan, kış lastiği montajı ile lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabileceğini ifade ederek, "Kış lastikleri, 7 ila eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip bulunuyor." dedi.

Özürün, kış lastiğinin, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağladığını, fren mesafesini de yüzde 50'ye kadar kısalttığını vurguladı.

KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞTİRME FİYATLARI

Otomobillerde kış lastiği fiyatlarının ebatlarına göre değiştiğine dikkati çeken Özürün, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri 400 ila 800 lira fiyat aralığında satışa sunuldu. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 80-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 100-150 lira aralığında değişiyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100-120 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmet 200-250 liraya sağlanıyor."