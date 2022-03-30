Kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona eriyor

Ticari araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihinde sona eriyor. Uzmanlar, lastik değişiminin nisan ayı içerisinde yapılmasını öneriyor.

Kış aylarında trafikte yer alacak araç sürücülerini doğrudan ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlamıştı.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Nisan tarihinde sona erecek.

Oto lastik servisi sorumluları, sürücülere lastikleri değiştirme konusunda aceleci olmamalarını tavsiye ediyor.

Geceleri havanın soğuk olduğunu belirten Okan Erbaş, "Vatandaşlarımıza kış lastiklerini değiştirmeleri konusunda nisan ayı ortaları veya sonunu beklemelerini tavsiye ediyoruz. 7 derece ve altına düştüğü zaman kış lastiği faydalı oluyor.

"DEĞİŞİM 1 AYA YAYILABİLİR"

Lastik değişimini 1 aya kadar daha yayabilir sürücüler. Kar lastiği olarak bakmamak lazım. Adı kış lastiğidir ve kış lastiğine uyumludur. Islak zeminde yol tutuşunda çok daha güçlü olur.

"ACELE ETMEYİN"

Kuru zeminde de kış lastiğinde daha iyi fren performansı vardır ve yol tutuşu daha iyidir. Değişim yaparken acele etmeye gerek yok.

Hemen yaz gelmiyor ve havalar ısınmıyor. Geceleri soğuk ve asfalt da soğuk oluyor. Nisan ayı içerisinde değişimi yapabilirler." dedi.

Oto lastik servis sorumlusu İrfan Acar ise, "Bu yıl uzun bir kış oldu. Nisan ayında sürücülerin temkini elden bırakmaması gerekiyor. Nisan yağmurlarında yoğun bekliyorlar.

Uzmanlar yoğun yağış olacağını söylüyor. İyi bir kış lastiği çok ciddi su tahliyesi yapar ve ciddi bir yol tutuşuna etki eder. İyi bir kış lastiğiyle nisan yağmurlarını geçirmek sürücüler için daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

