Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor

Ticari araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihinde sona eriyor. Uzmanlar, lastik değişiminin nisan ayı içerisinde yapılmasını öneriyor.

Kış aylarında trafikte yer alacak araç sürücülerini doğrudan ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta hayata geçmişti.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Nisan tarihinde sona erecek.

Oto lastik servisi sorumluları, sürücülere lastikleri değiştirme konusunda aceleci olmamalarını tavsiye ediyor.

NİSAN ORTALARINI BEKLEYİN

Geceleri havanın soğuk olduğunu ve soğuk havalarda kış lastiğinin faydalı olduğunu belirten uzmanlar, lastik değişiminin nisan ayı ortalarında veya sonlarında yapılması gerektiğini söylüyor.

"DEĞİŞİM 1 AYA YAYILABİLİR"

Servis sorumlusu Okan Erbaş, "Lastik değişimini 1 aya kadar daha yayabilir sürücüler. Kar lastiği olarak bakmamak lazım. Adı kış lastiğidir ve kış lastiğine uyumludur. Islak zeminde yol tutuşunda çok daha güçlü olur."





"ACELE ETMEYİN"

Kuru zeminde de kış lastiğinde daha iyi fren performansı vardır ve yol tutuşu daha iyidir. Değişim yaparken acele etmeye gerek yok.

Hemen yaz gelmiyor ve havalar ısınmıyor. Geceleri soğuk ve asfalt da soğuk oluyor. Nisan ayı içerisinde değişimi yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Oto lastik servis sorumlusu İrfan Acar ise, "Uzmanlar yoğun yağış olacağını söylüyor. İyi bir kış lastiği çok ciddi su tahliyesi yapar ve ciddi bir yol tutuşuna etki eder. İyi bir kış lastiğiyle nisan yağmurlarını geçirmek sürücüler için daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.