Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.32
-0.40%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Kış lastiği uygulamasına uymamanın cezası 885 TL

    1 Aralık tarihinde başlayacak olan kış lastiği uygulamasına uymayan sürücüler, 885 TL olarak belirlenen ceza miktarını ödemekle yükümlü olacak.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 16:02
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 16:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kış lastiği uygulamasına uymamanın cezası 885 TL

    Her yıl 1 Aralık tarihinde başlayarak 1 Nisan tarihinde sona eren kış lastiği uygulaması, bu yıl da aynı tarihte başlayacak.

    Denetlemeden sorumlu kurumlar tarafından, trafiğe çıkan araçların kış lastiği uygulamasına uyup uymadığı kontrol ediliyor.

    Kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere belli miktarda ceza kesiliyor.

    KURALA UYMAYANA 885 TL CEZA

    Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulamasına uymamanın cezası, 885 TL olarak belirlendi.

    Kış lastiği uygulamasına uymamanın cezası 885 TL #1

    ZORUNLU ARAÇLAR

    Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

    Kış lastiği uygulamasına uymamanın cezası 885 TL #2

    DOĞRU LASTİK SEÇİMİ

    Kış şartlarında gerekli önlemlerin alınmaması halinde trafikteki risk oranı da artmaktadır. Doğru olmayan bir lastik seçimi trafik kazalarına yol açarken, en doğru lastik mevsime uygun lastik olarak seçilebilir.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir