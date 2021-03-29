Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan'da sona erecek

1 Aralık 2020'de başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2021 tarihine kadar sürecek.

Kış aylarında trafikte yer alacak araç sürücülerini doğrudan ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık'ta başlamıştı.

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

1 NİSAN'DA BİTİYOR

1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek uygulamaya uymayan araçların sürücülerine, halihazırda 885 TL ceza kesiliyor.

Cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, yüzde 25 indirim uygulanarak 626,75 TL ödeme yapılıyor.

