Kış lastiği zorunluluğu bitti, uzmanlardan uyarı geldi Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari ve özel araçlarda kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erdi. Uzmanlar, sürücüleri uyardı.

İHA

Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Bu kış 1 Aralık 2022'de başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan tarihinde sona ermişti.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Uzmanlardan kış lastiği uyarısı

Kırıkkale'de oto lastik tamircisi Furkan Özmert, uygulamanın sona ermesiyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte müşterilerinin lastiklerini değiştirmeye başladığını belirten Özmert, sürücülere de uyarılarda bulundu.

Yaz lastiklerinin takılmasının önemli olduğunu belirten Özmert, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: