Kış lastiklerine son bir yılda yüzde 100 zam geldi

Ticari araçlara 1 Aralık’tan itibaren kullanılması zorunlu olan kış lastiği fiyatları bir yılda yüzde 100 zamlandı.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Henüz kış lastiğine geçmeyen sürücüler ise lastikçilerde yoğunluk oluşturuyor.

Ticari araçlara 1 Aralık’tan itibaren kullanılması zorunlu olan kış lastiği fiyatları bir yılda yüzde 100 zamlandı.

Lastikçiler eskisi kadar yoğun değil

Oto sanayilerindeki lastikçilerin işleri de durma noktasına geldi. Ortalama bir kış lastiğinin fiyatı 1500 lirayı buluyor.

NTV'nin haberine göre, sadece lastik fiyatları değil, özellikle büyük şehirlerde lastikçilerin saklama-depolama hizmeti de zamlandı.

Yaz lastiği takan bir otomobil 10 derecenin altında hava sıcaklığında 90 kilometre hızla ani fren yaparsa 37 metrede durabiliyor.

Kış lastiği ise bu mesafeyi 30 metreye düşüyor. Uzmanlar 7 metrelik farkın hayat kurtaracağını belirtiyor.