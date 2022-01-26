Klasik Mini modelleri elektrikliye dönüşüyor

Mini'den yapılan açıklamada, klasik Mini modellerindeki motorların elektrikli ile değiştirilebileceği duyuruldu.

Klasik Mini sahiplerinin araçlarını modern elektrikli güç aktarma organlarına sahip emisyonsuz versiyonlara dönüştürebilmesi için düğmeye basıldı.

Konu ile ilgili herhangi bir fiyatlanma bilgisi verilmese de Mini, araçta yalnızca geri dönüşümlü değişikliklerin yapıldığını, aynı zamanda içten yanmalı motorların işaretlenip depolandığını açıkladı.

Bu sayede araç sahipleri, istedikleri zaman orijinal içten yanmalı motorlara geri dönüş yapabilecek.

OTOMOBİLLERİN GÜCÜ ARTIYOR

Bu dönüşümü yaparsanız, aracınıza 121 beygir gücünde bir elektrik motoru takviyesi yapılacağından, performansın orijinal bir klasik Mini'ye oranla oldukça fazla artacak.

Şarj çıkışının 6.6 kW'a kadar olduğu "Mini Recharged"ın, orijinal orta gösterge panelinin aynı şekilde kalması da aracın eski havasının korunmasını sağlıyor.

Mini Plant Oxford'dan katılım sağlayacak özel bir ekip, elektrikli güç aktarma organlarının klasik Mini'lere göre geliştirilmesi ve uyarlanması ile ilgili çalışmalar yürütecek.



