Kocaeli'de modifiye araç sahipleri buluştu Kocaeli'nin Gebze ilçesi, modifiye araç tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

AA & Ensonhaber

Gebze Belediyesince Mevlana Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında düzenlenen "Modifiyeli Araçlar Festivali", 1460 modifiyeli araç ve sahipleri ile meraklılarını bir araya getirdi.

Gönüllerince drift attılar

Festivale katılanlar araçlarını sergilerken, bazı araç sahipleri drift alanında performanslarını gösterdi.

Rize'den festival için Gebze'ye gelen Burhan Memişoğlu, gazetecilere, bu tarz etkinliklerin diğer illerde de yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Memişoğlu, organizasyona katıldığı 1998 model aracın dede yadigarı olduğunu dile getirdi.