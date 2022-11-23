Kocaeli'de üretilecek E-Tourneo Custom tanıtıldı

Ford Otosan, Kocaeli fabrikalarında üretilecek yeni nesil E-Tourneo Custom modelini tanıttı.

Ford, uzun yıllardır çok amaçlı minibüs serisine öncülük eden Tourneo serisinin tam elektrikli gelişmiş güç aktarma sistemine geçirdi.

Yeni nesil Tourneo Custom serisi, Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikasında üretilecek ve 2023'ün ikinci yarısında müşteriler ile buluşacak.

370 km menzil

AA'nın haberine göre, yeni nesil E-Tourneo Custom'da en üst düzey çok yönlülük ve konfor, 370 kilometreye kadar hedef menzile ulaşabilen yüksek verimli elektrikli güç aktarma sistemiyle buluşuyor.

2024 yılında Avrupa pazarına sunulacak 4 yeni tam elektrikli Ford Pro modelinden biri olan E-Tourneo Custom, 8 kişiye kadar konforlu koltuk kapasitesiyle ve ferah iç mekanıyla hem kişisel kullanıcıları hem ticari müşterileri hedefliyor.

Teknik detaylar

Ford F-150 Lightning pick-up ile aynı 74 kWh kullanılabilir kapasiteli bataryada yüksek yoğunluklu batarya hücresi teknolojisinden ve 160 kW elektrik motorundan yararlanan E-Tourneo Custom, üstün performans ve rafine bir stil sunacak.

Entegre 11 kW AC üç fazlı şarj cihazıyla batarya, 8 saatten daha kısa sürede tam kapasiteye ulaşıyor veya 125 kW DC hızlı şarj ile yaklaşık 41 dakikada yüzde 15-80 oranında şarj edilebiliyor.

Ford, Tourneo Custom'ı elektrikli güç aktarma sistemlerinin yanı sıra 136 PS, 150 PS veya 170 PS güce sahip en yeni nesil EcoBlue dizel motor ve yeni yüksek verimli 8 vitesli otomatik şanzıman veya 6 vitesli manuel şanzıman seçenekleriyle sunacak.

EcoBlue dizel motorlu Tourneo Custom modelinin 2023 ortalarından itibaren müşterilere teslim edilmesi, ilave versiyonların ise yıl sonuna doğru sunulması planlanıyor.