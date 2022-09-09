Kocaeli'de üretilecek elektrikli Ford E-Transit Custom tanıtıldı

Türkiye’nin ilk elektrikli ticari aracı Ford E-Transit Custom, görücüye çıktı. İşte aracın öne çıkan özellikleri.

Ford Otosan Araç Donanım Sistemleri Mühendis Lideri Ozan Nalcıoğlu, geçtiğimiz aylarda elektrikli Ford Transit modelinin üretimine başlayacaklarını açıklamış ve daha sonra ilk elektrikli Ford Transit modeli Kocaeli fabrikasında banttan indirilmişti.

Ford Otosan, bu adımla birlikte Ford’un Avrupa’daki elektrikli ticari araç üretim üssü haline geliyor.

İlk üretimi tamamlanan elektrikli Transit, değişik gövde tipleri, hızlı ve normal şarj üniteleri ile satılacak.

Ford E-Transit Custom da tanıtıldı

Ticari tarafta E-Transit'in ardından tamamen elektrikli Ford E-Transit Custom da sahneye çıktı. Elektrikli model, Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek.

AA!da yer alan habere göre, Ford Avrupa tarafından çevrim içi olarak Londra’dan gerçekleştirilen global basın toplantısında, Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikaları’nda üretilecek, merakla beklenen tam elektrikli ikinci ticari modeli yeni E-Transit Custom’un yeni özellik ve teknolojilerini paylaşıldı.

Toplantıda verilen bilgilere göre, Avrupa’nın en çok satan ticari aracının tam elektrikli versiyonu olan yeni E-Transit Custom, 1 tonluk araç segmentindeki müşterilere yenilikçi ve verimliliği artıracak yeni çözümler sunmak üzere sıfırdan tasarlandı.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları'nda üretilecek Ford’un Avrupa’ya yönelik tam elektrikli ikinci ticari modeli olan E-Transit Custom, Ford’un elektrik dönüşümünde stratejik önem taşıyor.

380 km menzil

E-Transit Custom’ın sahip olduğu yeni nesil batarya teknolojisiyle 380 kilometreye (km) kadar menzil hedeflenebiliyor ve aracın DC hızlı şarjı ile 125 kW hızlı şarj mümkün oluyor.

E-Transit Custom’ın, 1.100 kilograma kadar yük kapasitesi, 100 milimetre (mm) daha düşük yük zemini ve 2 bin kilogramlık maksimum çekme kapasitesi de müşterilere sağlanan yeni olanaklar arasında yer alıyor.

Motor seçenekleri

Müşteriler ihtiyaçlarına göre her biri sınıfının lideri 415 Nm tork üreten 100 kW veya 160 kW (135 PS veya 217 PS) motor güçleri arasından seçim yapabiliyor.

Motorun doğrudan aracın arkasındaki zemine monte edilmesiyle özel bir alt şasi ihtiyacı ortadan kalkarken 90 derece döndürülerek yerleştirilmesi sayesinde maksimum yük alanı yaratılıyor ve ağırlık azaltılıyor.

Güçlü elektrikli aktarma organlarının 2 bin kilograma varan sınıfının en iyisi çekme kapasitesine sahip olması E-Transit Custom’ı segmentinde sunduğu avantajlarla hem diğer elektrikli araçların hem de dizel araçların önüne geçiriyor.

Üretim gelecek yıl başlıyor

Ford’un en verimli fabrikalarının başında gelen Kocaeli Fabrikaları, E-Transit Custom’ın üretimine 2023 sonbaharında başlayacak.

E-Transit Custom, markanın Türkiye’de tam bağlanabilirlik sunacağı ilk elektrikli model olacak.