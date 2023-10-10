Kocaeli'de üretilecek! Yeni Volkswagen Transporter'dan ilk bilgiler geldi Volkswagen'in Türkiye'de, Ford Otosan'a ürettireceği yeni nesil Transporter ile ilgili ilk bilgiler paylaşıldı.

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Ford ve Volkswagen iş birliği kapsamında yeni nesil Volkswagen Transporter'ın Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasında üretileceği geçtiğimiz yıllarda belli olmuştu.

Gelecek yıl karşımıza çıkması beklenen yeni Transporter modeli hakkında ilk bilgiler paylaşıldı.

Volkswagen Transporter, Ford Transit Custom ile aynı platform üzerine inşa edilecek. Ayrıca bu otomobil, iki ve üç sıra koltuklu versiyonlara sahip olacak.

Transit'in ikiz kardeşi

Türkiye'de üretilecek Volkswagen Transporter, Ford Transit'in yeniden markalanmış bir versiyonu olarak satışa sunulacak.

Aracın dizel motorlu versiyonuna ek olarak hibrit ve elektrikli versiyonlar da satın alınabilecek

"E-Transporter" olarak isimlendirilecek elektrikli versiyon, Ford E-Transit ile aynı motor ve batarya seçenekleri sunacak. Araç, yaklaşık 400 kilometre menzil sunacak.

Yeni Transporter hakkında şimdilik başka bir bilgi yok. Aracın detaylı özelliklerinin önümüzdeki aylarda belli olması bekleniyor.