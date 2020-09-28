Kompakt SUV modeli Cadillac XT4 Avrupa'ya geliyor

General Motors bünyesinde bulunan otomobil üreticisi Cadillac, kompakt SUV modeli XT4'ü Avrupa'da satışa çıkaracak.

ABD'li otomotiv şirketi General Motors, bildiğiniz gibi Opel ve Vauxhall markalarını 2017 yılında PSA Grubu'na satmıştı. Şirketin meşhur markalarından Chevrolet ise 2015 yılından beri Avrupa'da yer almıyor.

General Motors bünyesinde bulunan otomobil üreticisi Cadillac, GM'yi Avrupa'da temsil eden tek marka konumunda. Ancak bu marka, geçtiğimiz yıl Avrupa ülkelerinde yalnızca 614 satış yaparken, 2020'nin ilk yarısında bu rakam 32'de kaldı.

CADILLAC AVRUPA'YI HAREKETLENDİRMEK İSTİYOR

Cadillac satışlarının Avrupa'da yerlerde sürünmesi, şirketin farklı adımlar atmasına neden oldu. Firma, XT4 adlı lüks kompakt SUV modelini Avrupa'da satışa sunacak. Cadillac'ın en ufak SUV modeli olan XT4, Avrupa'ya dizel motor ile geliyor.

Avrupa'ya özel olarak hazırlanan bu dizel motor, 2.0 litre hacminde ve 174 beygir güç ile 381 Nm tork üretiyor. Cadillac, ilerleyen zamanlarda Avrupa'da XT4'e 2.0 litrelik benzinli bir motor seçeneği daha ekleyeceğini de belirtiyor. O motorun da 230 beygir güç ile 350 Nm tork üreteceği biliniyor.

Cadillac XT4, şanzıman olarak ise 9 ileri otomatik bir şanzıman kullanılıyor. Standart olarak önden çekişli olarak sunulacak olan XT4'ün 4 tekerden çekiş opsiyonunun bulunacağı da belirtilen bilgiler arasında.

10 EKİM'DE AVRUPA YOLLARINDA

Cadillac, XT4 adlı bu kompakt SUV modelini 10 Ekim tarihinde satışa sunmayı planlıyor. Aracın Almanya fiyatı 43 bin euro olarak belirlenmiş. 4 tekerden çekişli üst versiyonda ise 47 bin euroluk bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor.



