Konya'da klasik otomobil sergisiyle nostaljik yolculuk Konya'da düzenlenen Klasik Otomobil Sergisi, kapılarını otomobil tutkunları için açtı.

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İHA

Meram İlçe Belediyesi ile Konya Klasik Otomobilciler Derneği tarafından organize edilen tutkunlarının heyecanla beklediği ‘Klasik Otomobil Sergisi' Meram Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Parkı otoparkında açıldı.

Açılışa Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Konya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Muammer Deveci ve dernek yöneticileri ile klasik otomobil severler ve vatandaşlar katıldı. Otomobil, traktör ve motosikletlerden oluşan yaklaşık yüz araçlık sergi renkli görüntülere sahne oldu.

Konya'da klasik otomobil sergisiyle nostaljik yolculuk - FOTO GALERİ



"Otomotiv ve tarımın kalbi Konya'da anlamlı bir sergi"

Klasik tutkunlarına 3 gün boyunca devri klasik ve devri nostalji yaşatacaklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Muammer Deveci, klasik otomobil sevdasının maddi bir tutku olmadığını belirterek,

Bu sevgi, imkansızlıklar içinde bilgisayar ya da takım tezgahı olmadan ortaya konan gayret, azim, düşünce, emek ve göz nuruna duyulan saygının bir ifadesidir.

diye konuştu.

Ayrıca ‘tarihin tekerrürden ibaret olduğunu' hatırlatan Deveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

Geçmişini bilmeyen geleceğini yönlendiremez. Burada üç gün boyunca gençlerimizi ve hemşehrilerimizi geçmişe bir yolculuğa çıkarıp, geçmişi tanıtarak onlara gelecekle ilgili bir yön verirsek bu bize en büyük kazanç olacaktır. Otomotiv sektörünün ve tarımın kalbi olan Konya'da klasik otomobillerin ve traktörlerin sergilenmesi de oldukça anlamlıdır. Tüm bu güzellikleri insanımızla buluşturan Başkan Mustafa Kavuş'a şükranlarımı sunuyorum.

"Klasik otomobiller özel bir tutkuyu hep birlikte yaşatıyor"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise klasik araçların sadece teknolojik hatıralar değil, kendilerine özgü tasarımları, estetik çekicilikleri ve döneminin teknolojisinin müthiş birer örneği olduğuna vurgu yaptı.

Bu dünyanın, bir tutkunun, bir yaşam tarzının ve hatta bir kimliğin ifadesi olduğunun altını çizen Başkan Kavuş,

Klasik otomobillerin büyüsü sadece dış görünüşleriyle sınırlı değil. Her birinin ayrı bir hikayesi var her biri ayrı bir dönemi ve hatta bir kültürü temsil ediyor. Klasik otomobiller, bizi sadece bir yerden başka bir yere götürmüyor, bir zaman makinesi gibi geçmişe yolculuk ettiriyor. Meram Belediyesi tarafından bu yıl ikincisini düzenlediğimiz sergi, bizim için de; ‘Bir tutkuyu birlikte yaşamak' anlamı taşıyor. Bu etkinlik sayesinde sizler eserlerinizi sergileme fırsatı yakalarken bizler de maziye nostaljik bir yolculuk yapıyor, geçmişi anımsıyoruz.

ifadelerini kullandı.

Otomobil sahipleri gördükleri ilgiden bir hayli memnun kaldı

Konya Klasik Otomobilciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Solak da, sergide insanlara görsel bir şölen sunduklarını ifade etti.

Klasik otomobil sevdasında yaş aralığının olmadığını belirten Solak, "Herkes bu araçları seviyor. Herkesi geçmişe götürüyor. Sergimize tüm Konya'yı bekliyoruz" diye konuştu.

Konya Klasik Otomobilciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Koyuncu da, klasik tutkusunun erken yaşta başladığının altını çizerek,

Biz bunları araç olarak değil birlikte hatıralar biriktirdiğimiz dostlarımız gibi görüyoruz. İnsanlardan ilgi görmesi de çok güzel. Bizleri ortak bir paydada buluşturuyor.

dedi.

Mikrofonlara konuşan klasik otomobil sahipleri ise klasik otomobil sevgilerini ve tutkularını anlatırken, vatandaşlar da nostalji yaşamalarından dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Ziyaretçiler sergiyi hafta sonunda da gezebilecek

Meram Belediyesi ve Konya Klasik Otomobilciler Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen sergi hafta sonunda da 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek. Sergiye toplu ulaşım araçlarıyla gelenler için de gün boyu Meram Otobüs Son Durak'tan servis hizmeti sağlayacak Meram Belediyesi, sergi çerçevesinde oluşturulan alanda ayrıca çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)