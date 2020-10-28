Koronavirüs döneminde elektrikli araçlara talep daha da artacak

Koronavirüs döneminde elektrikli araçlara talep daha da artacak

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, koronavirüs salgını sürecinin özellikle gelişmiş ülkelerde elektrikli araçlara talebi artıracağını söyledi.

Elektrikli otomobillere ilgi her geçen yıl artmaya devam ederken, özellikle ülkelerin uyguladığı sıkı emisyon kuralları nedeniyle, üreticiler mecburen benzinli ve dizel otomobillerden vazgeçmek zorunda kalıyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geleneksel, içten yanmalı motor ile çalışan, mekanik ağırlıklı araçlar yerini elektrikli, birbiriyle bağlantılı, otonom; yani yapay zeka tarafından idare edilen yazılım ağırlıklı araçlara bırakıyor.

"TÜRKİYE UZAK KALMAMALI"

Türkiye olarak dünyada yaşanan bu dönüşümden uzak kalmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ülkemizin bu dönüşümün önemli bir parçası olacağını inancımız tam.

Her ne kadar elektrikli araçların toplam pazar içindeki payı henüz düşük gözükse de çevre duyarlılığının yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde bu oran hızla artıyor.





Örneğin bu yılın nisan-haziran döneminde AB ülkelerinde şarj edilebilen hibritleri de içeren araç (ECV) satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artış gösterdi.

AB ülkelerinde yılın ilk yarısında ise elektrikle şarj edilebilen araç satışları yüzde 77 artış gösterdi. Böylece geçen yılın tamamında yüzde 3 olan elektrikle şarj edilebilen araçların toplam satışlar içindeki payı, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 7'ye ulaştı.

"YÜZDE 130'LUK BÜYÜME VAR"

Oransal bazda elektrikli araçların toplam pazardan aldığı pay olarak baktığımızda yüzde 130'luk büyüme var. Bu rakamlara kendiliğinden şarj olabilen hibrit araçlar dahil değil. Onları da dahil ettiğimizde oranlar çok daha hızlı yükseliyor." ifadelerini kullandı.

"SALGIN, ELEKTRİKLİ ARAÇ TALEBİNİ ARTIRACAK"

Çelik, koronavirüsün hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan insanlarda daha ağır seyrettiğine yönelik değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

Bu tespitle ilgili değerlendirmeleri aktaran Çelik, "Pandemi sürecinin özelikle gelişmiş ülkelerde elektrikli araçlara yönelik talebi artıracağı tahmin ediliyor.

Yine AB'nin giderek daha katı hale getirdiği emisyon standartları, küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalığı artırması da tüketicileri elektrikli araçlara teşvik eden unsurlar oluyor.

Bu yıl AB pazarında pandemi nedeniyle yaşanan daralmaya rağmen elektrikle şarj edilebilen araç satışlarının artması da bunun göstergesi." diye konuştu.