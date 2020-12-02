Koronavirüs, kış lastiği üretimini de vurdu

Koronavirüs sürecinde talebe yetişmekte güçlük çeken lastik üreticileri, zorunlu kış lastiği uygulaması ile birlikte oto lastikçilerini de zor durumda bıraktı.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başladı ve 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 885 TL ceza kesilecek.

Uygulamanın başlamasına rağmen dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde kış lastiği üretimi aksadı.

Duran üretimler nedeniyle kış lastiği de talebe göre üretilemeyince, ticari araç sahipleri lastik bulmakta zorlanıyor.





"PROBLEM BÜYÜK"

Düzce’de uzun yıllardır oto lastikçiliği yaptığını, son bir ayda da yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Cemal Aksan, ''1 Aralık ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması olduğu için insanlar bu sene bu kurala uymak için erkenden lastiklerini taktırmaya başladılar.

Bu sene pandemiden dolayı lastik üretiminde sıkıntı yaşanıyor. Onun dışında dolarında artmış olmasıyla alakalı yurtdışından gelen ithal lastikte de sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenlerden doğayı lastik piyasasında büyük bir problem var.

"ARAÇ SAHİPLERİ ACELE ETSİN"

Araçlarına lastik taktırmak için gelenler oluyor. Onlara sipariş vermemiz gerektiğini, ancak ne zaman geleceğini bilmediğimizi söylüyoruz. Araç sahipleri, kış lastiği seçiminde ince eleyip sık dokumak yerine bir an önce karın yağmasını ve havaların soğumasını beklemeden, gidip lastiklerini alsınlar." ifadelerini kullandı.