Koronavirüs nedeniyle otomobil markaları ikinci çeyrekte 11 milyar euro kaybetti

İkinci çeyrek sonuçlarına göre, yüzde 41 küçülen otomotiv markalarının kaybı 11 milyar euroyu buldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle otomobil üreticileri oldukça zarar gördü. Üstelik bu kayıp her geçen gün artmaya devam ediyor.

Alman Ernst & Young danışmanlık şirketi, dünya genelinde 17 otomobil üreticisi ile yaptığı araştırmayı yayınladı.

Salgının, otomobil sektörünün 11 milyar euronun üzerinde küçülttüğü belirtilen araştırmada, sadece Tesla'nın salgından etkilenmediği açıklandı.

İKİNCİ ÇEYREKTE 11 MİLYAR EURO ZARAR

Otomobil üreticilerinin, 2019 yılının ikinci çeyreğinde 22 milyar euro kar elde ettikleri, ancak bu yılın ikinci çeyreğinde 17 otomobil üreticisinin kar oranlarının yarıya düştüğü belirtildi. Bunun da 11 milyar euronun üzerinde bir zararı beraberinde getirdiği vurgulandı.

SACEDE TESLA ETKİLENMEDİ

Araştırma sonuçlarına göre Tesla, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre daha iyi performans göstererek karlı otomobil şirketleri arasında en üst sıraya çıktı.

Salgın nedeniyle en büyük düşüşü yüzde 57 ile Mitsubishi gösterirken, Alman otomobil üreticileri Volkswagen yüzde 37, Daimler yüzde 29 ve BMW yüzde 22 kayıpo ile bu yılın ikinci çeyreği zararla kapattı.

Araştırmada dünya otomobil üreticilerinin toplam cirolarının 177 milyar euro olduğu, salgın nedeniyle yüzde 41'lik bir düşüş kaydedildiği belirtildi.