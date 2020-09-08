Koronavirüs nedeniyle otomotiv sanayisi, Alman ekonomisindeki önemini kaybediyor

Merkezi Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) araştırmasına göre otomotiv sanayisi, Alman ekonomisinin lokomotifi olma özelliğini uzun yıllardan sonra kaybetmeye başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikalarını kapatarak üretimi durdurmak zorunda kalmıştı. Bu durum, Alman otomobil üreticilerini de ciddi şekilde etkiledi.

Merkezi Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), otomotiv sanayisinin Alman ekonomisindeki önemine ilişkin bir araştırma yaptı.

"2018'E KADAR ALTIN DÖNEMİNİ YAŞADI"

Araştırmada, 2008-2018 döneminde Çin'in güçlü büyümesinin Alman otomotiv sanayisine altın yıllarını yaşattığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçileri, Avrupalı rakiplerinin aksine Çin'de güçlü bir konum elde etmeyi başardılar. Bu, otomotiv sanayisinin Alman ekonomisi içinde katma değerini artırmasını sağladı ve diğer imalat sanayilerini geride bıraktı. Bu nedenle otomotiv sanayisinin ekonomik önemi son 10 yılda Almanya'da arttı."

2018'DE ALTIN YILLAR SONA ERDİ

Alman otomotiv sanayisi için "altın 10 yılın" 2018'de sona erdiğine işaret edilen araştırmanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"2019'da küresel otomotiv pazarı küçülmeye başladı. Buna ek olarak, hareketlilik elektrifikasyona doğru kaydı. Bu, KOBİ tedarikçileri için büyük bir zorluk oluşturdu.

"KORONAVİRÜS SEKTÖRÜ VURDU"

2020 baharında koronavirüs salgını otomotiv sektörünü büyük bir güçle vurdu. Küresel tedarik zincirleri kesildi ve Nisan 2020'de neredeyse otomotiv üretimi durma noktasına geldi. Alman otomotiv sanayisinin toplam istihdamının yüzde 60'ına yakını kısa çalışmaya geçti. Salgının ekonomik etkisi nedeniyle birçok işin kaybedilmesi bekleniyor."

Koronavirüs salgınından Alman otomotiv sanayisinin, diğer sektörlere göre çok daha ağır etkilendiğine işaret edilen araştırmada, teknolojideki değişimin otomotiv sektörüne etkisine vurgu yapıldı.

Araştırmada, "Bunun sonucunda Alman otomotiv endüstrisi, 10 yıl sonra ilk kez dikkat çekici personel ayarlamaları ile karşı karşıya bulunuyor ve Almanya'nın büyümesindeki lokomotif rolünü şimdilik yerine getiremeyecek." denildi.

ALMANYA OTOMOBİL ZİRVESİ DÜZENLEYECEK

Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlere göre, video konferans yöntemiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanları, otomotiv şirketleri ve işçilerin temsilcilerinin katılacağı bir otomotiv zirvesi düzenlenecek.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya, geçen yıl 223 milyar dolarlık otomobil ve parçaları ihracatı gerçekleştirdi.