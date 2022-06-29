Kurban Bayramı, ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan maliyetler, artan dolar kuru ve sıfır otomobil üretiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı, ikinci el araç fiyatları artmaya devam ediyor.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalırken, fiyatlar da ortalamada yüzde 27 arttı.

Hareketlilik başladı, fiyatlar arttı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandığını ve fiyatlarda yukarı yönlü artış görüldüğünü belirtti.

AA'da yer alan habere göre Erkoç, son 6 aydır piyasanın oldukça hareketli olduğuna ve satışların hızlı şekilde sürdüğüne işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan aksamaların devam etmesi ikinci ele olan talebi artırırken yaz mevsiminin gelmesi ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması piyasayı daha da hızlandırdı.





"Sıkıntılar çözülmeden fiyatlar düşmeyecek"

Ancak fiyatların neredeyse gün içerisinde yukarı yönlü değişmesi piyasayı olumsuz yönde etkiliyor. Sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntılar çözülmeden ikinci el fiyatlarının düşeceğini düşünmüyoruz.

İkinci el şu an daha çok yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun önümüzdeki süreçte de devam edeceğini düşünüyoruz. Şu an piyasada araç bulmakta zorlanıyoruz.

O yüzden vatandaşlarımıza otomobil ihtiyaçları varsa bir an önce karşılamalarını tavsiye ediyoruz. Ayrılıklar bekleniyor

Vatandaşlarımızı, her zaman olduğu gibi sağlam, güvenilir, kurumsal yerlerden alışverişlerini yapmaları ve dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz."