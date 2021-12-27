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- Kurdaki düşüş sonrası Volkswagen modellerinde indirim
Kurdaki düşüş sonrası Volkswagen modellerinde indirim
- Haber Merkezi
- 27.12.2021 - 09:05
- Güncelleme : 27.12.2021 - 10:00
Son zamanlarda sert yükselen dolar kuru nedeniyle otomobil üreticileri, kasım ve aralık aylarında sıfır araç modellerine zam üstüne zam yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da harekete geçti.
Döviz kurundaki düşüşün ardından Volkswagen, fiyat listesini güncelledi ve yüzde 6 civarında bir indirim yaptı. İşte bazı Volkswagen modellerinin güncel fiyat listesi:
VOLKSWAGEN POLO
Birbiri ardına gelen zamlarla başlangıç fiyatı 387 bin TL'ye ulaşan Volkswagen Polo, gelen kur indirimiyle 360 bin TL'ye geriledi.
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
- Eski fiyat: 387 bin TL
- Yeni fiyat: 360 bin TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style
- Eski fiyat: 511 bin 400 TL
- Yeni fiyat: 475 bin 700 TL
VOLKSWAGEN GOLF
Volkswagen Golf'ün 1.0 TSI manuel Impression versiyonu yapılan zamlardan sonra 423 bin 900 TL'ye satılırken, yeni fiyat 394 bin 300 TL olarak açıklandı. Kur indirimi, 671 bin 900 TL olan en pahalı versiyonu da 625 bin TL'ye düşürdü.
Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression
- Eski fiyat: 423 bin 900 TL
- Yeni fiyat: 394 bin 300 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG
- Eski fiyat: 671 bin 900 TL
- Yeni fiyat: 625 bin TL
VOLKSWAGEN PASSAT
Passat'ın son zamlarla birlikte 615 bin 500 TL olan başlangıç fiyatı 572 bin 500 TL'ye geriledi. En pahalı versiyon ise 1 milyon 250 bin 000 TL seviyesine düştü.
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression
- Eski fiyat: 615 bin500 TL
- Yeni fiyat: 572 bin 500 TL
Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance
- Eski fiyat: 1 milyon 343 bin 800 TL
- Yeni fiyat: 1 milyon 250 bin TL