Kurdaki düşüş sonrası Volkswagen modellerinde indirim

Volkswagen, dolar kurunun düşmesiyle bazı otomobil modellerinin fiyatlarını aşağıya çekti. İşte Volkswagen otomobillerin güncel fiyat listesi...

Son zamanlarda sert yükselen dolar kuru nedeniyle otomobil üreticileri, kasım ve aralık aylarında sıfır araç modellerine zam üstüne zam yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da harekete geçti.

Döviz kurundaki düşüşün ardından Volkswagen, fiyat listesini güncelledi ve yüzde 6 civarında bir indirim yaptı. İşte bazı Volkswagen modellerinin güncel fiyat listesi:

VOLKSWAGEN POLO

Birbiri ardına gelen zamlarla başlangıç fiyatı 387 bin TL'ye ulaşan Volkswagen Polo, gelen kur indirimiyle 360 bin TL'ye geriledi.

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Eski fiyat: 387 bin TL

Yeni fiyat: 360 bin TL

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style

Eski fiyat: 511 bin 400 TL

Yeni fiyat: 475 bin 700 TL

VOLKSWAGEN GOLF

Volkswagen Golf'ün 1.0 TSI manuel Impression versiyonu yapılan zamlardan sonra 423 bin 900 TL'ye satılırken, yeni fiyat 394 bin 300 TL olarak açıklandı. Kur indirimi, 671 bin 900 TL olan en pahalı versiyonu da 625 bin TL'ye düşürdü.

Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression

Eski fiyat: 423 bin 900 TL

Yeni fiyat: 394 bin 300 TL

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG

Eski fiyat: 671 bin 900 TL

Yeni fiyat: 625 bin TL

VOLKSWAGEN PASSAT

Passat'ın son zamlarla birlikte 615 bin 500 TL olan başlangıç fiyatı 572 bin 500 TL'ye geriledi. En pahalı versiyon ise 1 milyon 250 bin 000 TL seviyesine düştü.

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression

Eski fiyat: 615 bin500 TL

Yeni fiyat: 572 bin 500 TL

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance