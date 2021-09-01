Kurşunlu benzin kullanımı tamamen sona erdi

1922 yılında patenti alınarak piyasaya sürülen ve 1970’lerde en çok kullanılan otomobil yakıtı kurşunlu benzin, artık dünya genelinde kullanılmıyor.

İlk olarak 1922 yılında patenti alınarak kullanıma sunulan ve tetraetilkurşun bileşiğini içeren kurşunlu benzinin kullanımı sona erdi.

BM Çevre Programı (UNEP), geçtiğimiz ay Cezayir’de benzin istasyonlarının satışını durdurmasının ardından, 99 yıldır kullanımda olan kurşunlu benzinin kullanımının sona erdiğini duyurdu.

1970’lerde dünyanın her yerinde aktif olarak kullanılan ve otomobillerin daha yüksek sıkıştırma oranları kullanmasına izin vererek, onları daha güçlü hale getiren kurşunlu benzin, daha sonra başta ABD olmak üzere kurşun zehirlenmelerine yol açmıştı.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI VAR

Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda, düşük seviyelerde kurşun maruziyetinin bile insan beynini, özellikle de çocukları etkilediğini, zeka seviyelerini etkilediğini ve refleksleri yavaşlattığını tespit etti.

Bununla birlikte kurşunlu benzinin kalp hastalığı, felç ve belirli kanser türleri ile bağlantılı olduğu bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler tarafından kurşunlu benzinin kullanımının sona ermesi duyurusu ile ilgili UNEP yaklaşık 20 yıldır kampanya yürütüyor.

İlk olarak 2002 yılında başlatılan kampanyada 117 ülkenin kurşunlu benzin kullandığı ve bunun sağlık üzerinde derin etkileri olduğu aktarılmıştı.

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen yaptığı açıklamada, "Kurşunlu benzin yasağının başarılı bir şekilde uygulanması, küresel sağlık ve çevremiz için büyük bir kilometre taşıdır." ifadelerini kullandı.

UNEP'e göre, kara yolu araçlarında kurşunlu yakıt kullanımının yasaklanması, yılda 1,2 milyondan fazla ölümü önledi.

Kaliforniya Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, kurşunlu yakıt kullanımının yasaklanması çocuklar arasında zeka seviyelerini iyileştirirken küresel ekonomi için yılda 2,45 trilyon dolar tasarruf sağladı.