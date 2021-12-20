Kuş serisi modellerin fiyatı sıfır otomobillere yaklaştı

Kuş serisi olarak bilinen Şahin, Doğan, Serçe, Kartal model araçlar, hala ikinci el piyasasında ilgi görüyor. Üstelik bu modellerin fiyatı, sıfır araç fiyatlarıyla yarışıyor.

Ülkemizde hızla yükselen dolar kurunun etkisiyle sıfır otomobil fiyatlarında rekor artışlar yaşanırken, ikinci el araç fiyatları zaman zaman sıfır modelleri geride bırakıyor.

Türkiye’nin otomotiv tarihinde değerli izler bırakan, isimlerine hayran sayfaları, fan kulüpleri kurulan, hatta belgesellere mevzu olan ‘kuş serisi’ olarak bilinen “Şahin, Doğan, Serçe, Kartal” model araçlar, hala ikinci el piyasasında ilgi görüyor.

SIFIR ARAÇ FİYATLARIYLA YARIŞIYOR

Son zamanlarda kuş serisi otomobiller; ‘Fabrikadan çıktığı gibi’, ‘Kusursuz’, ‘Türkiye’de tek’, ‘Koleksiyonluk’ gibi başlıklarla ilana çıkıyor. Üstelik bu modellerin fiyatları, sıfır araç fiyatlarıyla yarışıyor.

Tofaş’ın Bursa tesislerinde 1981 yılında üretimine başlanan, 2003’te de seri üretimine son verilen ‘kuş serisi’, son devirde istenen yüksek fiyatlarıyla sıkça haberlere konu olurken, online satış platformlarındaki ilanlarıyla da dikkat çekiyor.

FİYATLAR 300 BİNE KADAR ÇIKIYOR

1 milyon 700 bin adetle Türkiye’nin en çok üretilen ve satılan binek araba unvanına sahip olan kuş serisi modeller, bugün bile 300 bin TL’lere varan fiyatlarla satışa çıkıyor.

İşte fiyatlarıyla dikkat çeken bazı modeller:



