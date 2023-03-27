Lamborghini 2022'yi rekor satışla kapattı İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 22 daha fazla gelir elde etti.

Haber Merkezi

İtalyan spor otomobil üretici Lamborghini, 2022 yılını oldukça verimli geçirdi.

Lamborghini’nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı finansal raporlara göre şirket, 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 22 daha fazla gelir elde etti.

2021 yılında 2.38 milyar euro gelir elde eden otomobil üreticisi, 2022 yılında bu geliri 2.56 milyar euro seviyesine çıkardı.

2021 yılında 614 milyon euro kâr eden Lamborghini, 2022 yılında kârını 661.19 milyon euroya çıkarmayı başardı.

Satış rekoru kırıldı

2022’de 9 bin 233 araç teslim ettiğini açıklayan Lamborghini, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 10 oranında daha fazla araç teslim etti ve yeni bir rekora imza attı.

9 bin 233 aracın 5 bin 367 adetini Urus oluştururken, 3 bin 113 adetini ise Huracan oluşturuyor. Geri kalan 753 adeti ise Aventador modellerine ait.