Lamborghini 2023'te ilk kez 10 bin araç satışını geçti İtalyan lüks otomobil markası Lamborghini, 2023'te ilk kez 10 binin üzerinde araç sattı.

ensonhaber.com

2023 yılı, İtalyan lüks otomobil markası Lamborghini için şimdiye kadarki en iyi yıl olarak kayıtlara geçti.

Lamborghini, 2023'te tarihi bir başarıya imza atarak 10 bin 112 araç sattı ve ilk defa 10 bin barajını aştı.

Şirketin bu satışlardan elde ettiği gelir 2.66 milyar euro olurken, net kâr ise 700 milyon euronun üzerine çıktı. Şirketin gelirleri, 2022 yılına göre yüzde 12.1 artış gösterdi.

Lamborghini CEO'sundan açıklamalar

Konuyla ilgili açıklama yapan Lamborghini Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stephan Winkelmann şunları söyledi:

Lamborghini, tutarlı bir şekilde ve çeşitli alanlarda birbiri ardına rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu, seçimlerimizin ve vizyonumuzun doğru olduğu ve şirketin organik büyümesine katkıda bulunduğu anlamına geliyor.

En çok satılan Lamborghini modelleri

2023 yılında en çok satılan Lamborghini modeli, 6 bin 086 adetle Urus oldu. Huracan 3 bin 962 adet ve Aventador ise 63 adet sattı.

Teslimatları henüz başlamayan yeni hibrit model Revuelto'ya ise ilgi oldukça büyük. Şirket, bu modelin gelecek 2 yıl boyunca üretilecek tüm araçlarını şimdiden sattı.

Markanın yakın planları arasında hibrit Urus modelinin piyasaya sürülmesi yer alıyor.