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    Lamborghini, 2024'e kadar üreteceği tüm otomobilleri sattı

    Lamborghini CEO'su Stephan Winkelman, 2024'e kadar üretecekleri tüm araçların şimdiden satıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 11:51
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    Lamborghini, 2024'e kadar üreteceği tüm otomobilleri sattı

    Birkaç yıl önce Çin'de başlayan koronavirüs salgını ile birlikte, özellikle lüks otomobillere olan ilgi daha da artmış durumda.

    Günümüzde birçok otomobil üreticisi çip krizi nedeniyle zor günler geçirirken, lüks markalar için işler iyiye gidiyor.

    İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, 2022 yılının ilk çeyreğinde kendi satış rekorunu egale ederek en iyi çeyreğe imza atmayı başarmıştı.

    2024'e kadar üretilecek tüm araçlar satıldı

    Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, 2024'e kadar üretecekleri tüm araçların şimdiden satıldığını duyurdu..

    Winkelmann'a göre, mevcut ekonomik koşullar bu haliyle devam etse bile şirketin siparişleri artacak.

    lamborghini

    Öte yandan bu durum, müşterilerin aylarca beklemesine neden olabilir. Ancak önümüzdeki aylarda küresel çip tedarik sorunlarının düzelmesi, Lamborghini'nin daha hızlı teslimat yapmasını sağlayabilir.


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