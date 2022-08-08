Lamborghini, elektrikli araçlar için acele etmiyor

Lamborghini, 2030 yılından itibaren içten yanmalı motora sahip araçları canlı tutmak istiyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in süper otomobil markası Lamborghini, içten yanmalı motorlar hakkında kararsız.

Markanın CEO'su Stephan Winkelmann, bir Alman haftalık gazetesine verdiği demeçte, 2030'dan sonra içten yanmalı motorlu araçları canlı tutmak istediklerini söylemişti.

Tüm otomotiv dünyası elektrikli otomotbile geçiş konusunda bir yarışa girdi. İtalyan üretici Lamborghini'nin ise bu konuda bir acelesi yok.

Marka, yeni modellerinde küçük hibrit ünitelere yer verse de V12 motorlu araçlarını üretmeye devam ediyor.

Lamborghini CEO’su Stephan Winkelmann, içten yanmalı motorları ne zaman bırakacaklarına dair hızlı karar vermek zorunda olmadıklarını söyledi.

"1 senemiz daha var"

Winkelmann, "Açıkçası ne zaman bırakacağımıza karar vermek çok zor. Avrupa Parlamentosu bu yılın başlarında 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu araç üretimini yasaklamaya karar verdi. Bizim gibi küçük otomobil şirketlerinin ise fazladan bir senesi daha var. Bu yüzden şu an karar vermemize gerek yok." dedi.

Lüks markalar elektrikliye karşı

Lamborghini'nin yanı sıra; önemli rakipleri Ferrari, Aston Martin ve McLaren, şu anda içten yanmalı motorların sağladığı yüksek performansı kaybetmemek için elektrikli araçlara pek de sıcak bakmıyor.