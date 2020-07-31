Lamborghini Essenza SCV12 tanıtıldı

Lamborghini, sadece 40 adet üretilecek yeni süper spor otomobili Essenza SCV12 modelinin örtüsünü kaldırdı.

Lüks spor otomobilleri ile bilinen İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, uzun süredir beklenen Essenza SCV12 modelinin tanıtımını yaptı.

Sadece 40 adet üretilecek yeni süper spor otomobil, Lamborghini'nin bugüne kadar ürettiği en güçlü atmosferik V12 motoru kullanıyor.

Lamborghini Essenza SCV12 olarak adlandırılan ve sınırlı sayıda üretilecek olan araç, daha önceden bilindiği üzere trafiğe çıkamayacak ve sadece pistler için üretilecek.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Lamborghini'nin eski Miura Jota ve Diablo GTR gibi modellerinin ruhunu taşıyan bu yeni model, yarış prototiplerinden esinlenilmiş ileri aerodinamik özelliklere de sahip.

Lamborghini Essenza SCV12'nin özelliklerine bakacak olursak; aracın atmosferik V12 motoru, 842 beygir güç üretiyor. Aracın şanzımanı ise yeni X-trac sıralı 6 ileri bir şanzıman şeklinde. Aracın güç/ağırlık oranına baktığımızda da 1.66 beygir/kilogram gibi harika bir değer karşımıza çıkıyor.

Lamborghini, Essenza SCV12'ye sahip olacak kişilerin, dünyanın en ünlü pistlerine ve bu pistlerdeki özel etkinliklere erişim imkanının olacağını da belirtiyor. Hatta İtalya'nın Bolonya şehrinde, yani Lamborghini'nin merkezinde bu araçların saklanabilmesi ve ilgilenilmesi için özel bir hangar bile kurulmuş durumda.

Hatta araç sahiplerinin kameralı sistem ile araçlarını farklı ülkede olsalar bile 24 saat izleme imkanlarının bulunduğu da belirtiliyor.

Yani bu araçlar, Lamborghini'nin Squadra Corse adlı departmanı tarafından özenle bakılacak ve emin ellerde olacak

Kaynak: Motor 1 Türkiye