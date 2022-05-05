Lamborghini Huracan GT3 tanıtıldı

Lamborghini, yeni yarış aracı Huracan GT3'ün üzerindeki örtüyü kaldırdı. İşte yeni aracın öne çıkan özellikleri.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, yarış otomobili yelpazesine yeni bir araç daha kattı. Şirket, yeni yarış aracı Huracan GT3'ü resmen tanıttı.

Lamborghini Squadra Corse tarafından Sant'agata Bolognese'deki şirket merkezinde geliştirilen Lamborghini Huracan GT3 EVO2, yeni bir aerodinamik konseptle karşımıza çıkıyor.

Lamborghini'nin yeni GT3 yarış aracı, hava girişinin yanlar yerine tavanda olmasıyla bir önceki versiyondan ayrılıyor.

Yeni bir difüzör, gövde altı ve arka kanat tasarımı gibi özelliklere sahip olan yeni nesil Huracan, önemli bir yere basma gücü artışı sağlayacak.

"İki zorlu görevi var"

Lamborghini Squadra Corse'nin patronu Giorgio Sanna, "Yeni nesil Huracan modelini iki zorlu görev bekliyor. Bunlardan birincisi, altı sezonda 40'tan fazla uluslararası seride mutlu sona ulaşan önceki nesil Huracan GT3 kadar başarılı olmak.

İkincisi, 2015'ten bu yana 500 Huracan yarış aracı satma hedefine ulaşılmasına yardımcı olarak ticari başarı göstermek." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ikinci yarısında teslimatları başlayacak yeni aracın lasmanında, otomobilin fiyatına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.