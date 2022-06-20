Lamborghini, Huracan modellerini geri çağırıyor

Lamborghini, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 21 Huracan Evo ve STO modelini kapı sorunları nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, kapı sorunları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 21 Huracan Evo ve STO modelini geri çağırma listesine ekledi.

Etkilenen modellerin üretim tarihleri, 2 Mayıs ile 9 Mayıs 2022 arasında değişiklik gösteriyor.

Geri çağırmaya neden olan sorun, sol kapıda kendisini gösteriyor. Kapıyı açan kablonun emniyet klipsinin doğru yerde olup olmadığına yönelik bir endişe bulunuyor.

Kapının açılması engelleniyor

Gelen bilgilere göre, kablo zamanla gevşediğinde otomobilin kapısını dışarıdan açmak mümkün olmuyor.

Ulusal Karayolları Trafik Güvenliği İdaresi'nin yayınladığı belgeye göre, bahsi geçen bu arıza, acil bir durumda güvenlik riski ile aracın dışından kolun çalıştırılamamasına neden olabilir.

Marka, sorundan etkilenen sahiplere 1 Temmuz ile 8 Temmuz 2022 arasında bildirimde bulunacak.