Lamborghini Huracan, şarj edilebilir hibrit versiyonuyla geliyor

Lamborghini Huracan, şarj edilebilir hibrit versiyonuyla gelecek yıl karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

İtalyan lüks otomobil markası Lamborghini, yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Marka, şimdi de Huracan'ın şarj edilebilir hibrit versiyonu üzerinde çalışıyor.

Aslına bakacak olursak, Lamborghini’nin giriş seviyesi spor otomobili Huracan 2013 yılında piyasaya sürüldü ve aradan geçen bunca senenin ardından rakiplerinin gerisinde kaldı.

Bu nedenle Lamborghini'nin aracın şarj edilebilir hibrit versiyonu üzerinde çalışması, oldukça mantıklı bir adım olabilir.

Lamborghini'ye özel motor

Lamborghini yöneticisi Rouven Mohr, şarj edilebilir hibrit versiyonun önümüzdeki yıl içerisinde satışa sunulabileceğini belirtti.

Şirket tarafından aracın güç ünitesi hakkında çok fazla bilgi paylaşılmasa da elektrikli motor ile 6 silindirden fazla 12 silindirden az sayıda silindire sahip motorun kombine edileceği belirtildi. Ayrıca bu motorun Lamborghini’ye özel olarak yapılacağı da açıklandı.

Öte yandan, Lamborghini 2024 yılına kadar tüm araçlarına şarj edilebilir hibrit üniteleri eklemeyi hedefliyor.

Ayrıca önümüzdeki 10 yılın ilk yarısında şirketin ilk tamamen elektrikli otomobili piyasaya sürülecek.