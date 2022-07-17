Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
369.469
3.57%
BTXN Coin
7.49
2.60%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Lamborghini Huracan, şarj edilebilir hibrit versiyonuyla geliyor

    Lamborghini Huracan, şarj edilebilir hibrit versiyonuyla gelecek yıl karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lamborghini Huracan, şarj edilebilir hibrit versiyonuyla geliyor

    İtalyan lüks otomobil markası Lamborghini, yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Marka, şimdi de Huracan'ın şarj edilebilir hibrit versiyonu üzerinde çalışıyor.

    Aslına bakacak olursak, Lamborghini’nin giriş seviyesi spor otomobili Huracan 2013 yılında piyasaya sürüldü ve aradan geçen bunca senenin ardından rakiplerinin gerisinde kaldı.

    Bu nedenle Lamborghini'nin aracın şarj edilebilir hibrit versiyonu üzerinde çalışması, oldukça mantıklı bir adım olabilir.

    Lamborghini'ye özel motor

    Lamborghini yöneticisi Rouven Mohr, şarj edilebilir hibrit versiyonun önümüzdeki yıl içerisinde satışa sunulabileceğini belirtti.

    Şirket tarafından aracın güç ünitesi hakkında çok fazla bilgi paylaşılmasa da elektrikli motor ile 6 silindirden fazla 12 silindirden az sayıda silindire sahip motorun kombine edileceği belirtildi. Ayrıca bu motorun Lamborghini’ye özel olarak yapılacağı da açıklandı.

    Öte yandan, Lamborghini 2024 yılına kadar tüm araçlarına şarj edilebilir hibrit üniteleri eklemeyi hedefliyor.

    Ayrıca önümüzdeki 10 yılın ilk yarısında şirketin ilk tamamen elektrikli otomobili piyasaya sürülecek.

    lamborghini

    lamborghini


    İlginizi Çekebilir

    Almanya personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor
    Dünya

    Almanya personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Fuat Oktay: Afetlerde tatilde gezenler varken biz yatırımları hayata geçiriyoruz
    Gündem

    Fuat Oktay: Afetlerde tatilde gezenler varken biz yatırımları hayata geçiriyoruz

    Görüş Bildir