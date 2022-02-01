Lamborghini, içten yanmalı motorlara veda ediyor

Yüksek performans sunan araçları ile tanınan Lamborghini, 2022'den itibaren içten yanmalı motor üretmeyecek.

Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, geleneksel motorlar için yolun sonu göründü.

İçten yanmalı motor geliştirmeyi durdurduracağını açıklayan markalar arasına Lamborghini de ekleniyor.

Dev gibi motorları ve yüksek performans sunan araçları ile tanınan Lamborghini, 2022'den itibaren içten yanmalı motorlara veda edip, tamamen elektrikliye geçecek.

2022 için üretecek olduğu tüm içten yanmalı motorlu araçları satan marka, bundan sonra da bir daha böyle bir araç üretmeyi düşünmüyor.

TAM ELEKTRİKLİ MODELLER 2024'TE

Lamborghini, 2023'te plug-in hybrid motorlu araçlara geçecek ve 2024'te ise tamamen elektrikli Lamborghini modelleri üretilecek.

Sant'Agata'daki fabrikada ilk tamamen elektrikli Lamborghini için tasarımlar, artık son aşamaya geldi.

Yeni modelin, yüksek hızdan daha çok günlük sürüşe odaklanan dört kapılı bir model olacağı söyleniyor.