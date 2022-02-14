Lamborghini, içten yanmalı motorlardan vazgeçmek istemiyor

Lamborghini, 2030 yılından itibaren içten yanmalı motora sahip araçları canlı tutmak istiyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in süper otomobil markası Lamborghini, içten yanmalı motorlar hakkında kararsız.

Markanın CEO'su Stephan Winkelmann, bir Alman haftalık gazetesine verdiği demeçte, 2030'dan sonra içten yanmalı motorlu araçları canlı tutmak istediklerini söyledi.

Winkelmann, "Hibridizasyondan sonra, 2030'dan sonra içten yanmalı motorlu araçlar sunmanın mümkün olup olmayacağını görmek için bekleyeceğiz. Bir olasılık, içten yanmalı motorlu araçları sentetik yakıtlarla canlı tutmak olabilir." ifadelerini kullandı.

LÜKS MARKALAR ELEKTRİKLİYE KARŞI

Lamborghini'nin yanı sıra; önemli rakipleri Ferrari, Aston Martin ve McLaren, şu anda içten yanmalı motorların sağladığı yüksek performansı kaybetmemek için elektrikli araçlara pek de sıcak bakmıyor.

TAM ELEKTRİKLİ MODELLER 2024'TE

Lamborghini, 2023'te plug-in hybrid motorlu araçlara geçecek ve 2024'te ise tamamen elektrikli Lamborghini modelleri üretilecek.



