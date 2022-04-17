Lamborghini, ilk çeyrekte kendi satış rekorunu kırdı

Lamborghini, 2022 yılının ilk çeyreğinde kendi satış rekorunu kırarak tarihindeki en iyi çeyrek sonuçlarına ulaştı.

Birkaç yıl önce Çin'de başlayan koronavirüs salgını ile birlikte, özellikle lüks otomobillere olan ilgi daha da artmış durumda.

Günümüzde birçok otomobil üreticisi çip krizi nedeniyle zor günler geçirirken, lüks markalar için işler iyiye gidiyor.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, 2022 yılının ilk çeyreğinde kendi satış rekorunu egale ederek en iyi çeyreğe imza atmayı başardı.

Satışlar 2 bin 500'ü aştı

Lamborghini'nin yayınladığı raporlara göre, yılın ilk üç ayında Lamborghini logolu tam 2 bin 539 adet araç satıldı.

Geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 oranında bir yükseliş gösteren bu rakam, 2020 yılına göre ise yüzde 31 oranında artış yaşadı.

2021 yılında toplam 8 bin 405 adetlik satış ile rekor kıran üretici, bu şekilde devam ederse bu yıl satışlarda 10 bini aşabilir.

Markanın efsanevi modellerinden olan Countach, tam 16 yıl süren üretim sürecinde sadece 2 bin adet satış gerçekleştirebilmişti. 2022 yılında ise İtalyan üretici bu rakama sadece üç ayda ulaşmayı başardı.

Lamborghini'nin yılın ilk çeyreğinde yaptığı satışların yaklaşık yüzde 50'si Urus olurken, geri kalan kısmı Aventador ve Huracan arasında paylaşıldı.