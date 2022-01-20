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    Lamborghini, NFT sektörüne giriyor

    İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, ilk etapta 5 adet NFT'den oluşan özel bir koleksiyonu satışa sunacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 13:06
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    Lamborghini, NFT sektörüne giriyor

    Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

    Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolara ulaşarak rekor kıran NFT satışları, ilk 6 aylık dönemde ise 2.5 milyar dolara çıkmıştı.

    LAMBORGHINI NFT PAZARINA GİRİYOR

    İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, ilk etapta  5 adet NFT'den oluşan özel bir koleksiyonu satışa çıkarıyor. Söz konusu koleksiyon, henüz kimliği açıklanmayan bir sanatçı tarafından hazırlandı.

    lamborghini

    NFT koleksiyonu, 5 özel uzay temalı dijital sanat eserinden oluşuyor. Koleksiyona, aynı sanatçı tarafından oluşturulan beş özel Space Key’den birine sahip olunarak erişilebiliyor.

    Kısa süre önce de Alman devi Mercedes de en ikonik modellerinden biri olan G-Class’ı NFT haline getirdiğini açıklamıştı.


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