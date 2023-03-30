Lamborghini Revuelto tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Lüks otomobil üreticisi Lamborghini, Aventador'un devamı niteliğindeki yeni Revuelto modelini görücüye çıkardı.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, ürün yelpazesine yeni bir model daha ekledi. Şirket, Aventador'un devamı niteliğindeki yeni Revuelto modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Alışıldık V12 motordan güç alan ve bol elektrik destekli bir hibrit sistemle gelen Revuelto, yeni tasarım diliyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Revuelto'daki 6.5 litre L545 V12 motor, tek başına 814 hp güç ve 725 Nm tork üretecek şekilde geliyor. Bu da onu Lamborghini'nin yollara uygun en güçlü 12 silindirli motoru haline getiriyor.

İçten yanmalı motor, ikisi ön aksa ve bir tanesi 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana entegre olan üç elektrik motorundan destek alıyor.

Bu sayede 1001 hp güç açığa çıkarken, Revuelto, arka tekerlekleri hareketlendiren V12'si ve öndeki elektrik motorları sayesinde dört tekerlekten çekiş ve tork yönlendirme gibi özellikler sunuyor.

Yeni Lamborghini Revuelto, launch control özelliği de aktif edildiğinde 0-100 km/s hızlanmasını 2,5 saniyede tamamlıyor.

0-200 km/s hızlanmasını 7 saniyenin altında gerçekleştiren süper otomobilin son hızı da 350 km/s ile sınırlandırılıyor.

Lamborghini Revuelto fiyatı

Genel olarak Lamborghini, Revuelto'nun Aventador Ultimae'ye göre yüzde 61 daha verimli olduğunu ve yüzde 66 daha fazla yere basma kuvveti uyguladığını belirtiyor. Lamborghini Revuelto, İtalya'da 500 bin euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.