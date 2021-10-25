Lamborghini satışları ilk 9 ayda yüzde 23 arttı

Lamborghini, çip krizine rağmen yılın ilk 9 ayında satışlarını yüzde 23 artırarak 6 bin 902 araç teslim etti ve rekor kırdı.

Küresel çip tedarik sorunları nedeniyle otomobil markaları oldukça zor durumda. Birçok şirket, üretimde zaman zaman kesintiler yaparken, bu durum satışlara da yansıyor.

Lamborghini, çip krizine rağmen 2021'in ilk dokuz ayında araçlarının rekor satış rakamlarına ulaştığını duyurdu.

SATIŞLAR YÜZDE 23 ARTTI

Ocak ve eylül ayları arasında marka, dünya çapındaki müşterilere 6 bin 902 araç teslim etti. Markanın satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 arttı.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı içeren EMEA bölgesinin Lamborghini için öncelik olmaya devam ettiği belirtiliyor.

Marka, ilk üç ayda bu pazara bir önceki yıla göre yüzde 17 artışla 2 bin 622 araç teslim etti. Asya-Pasifik bölgesinde ise 1873 satış gerçekleşti ve yıllık büyüme yüzde 28 oldu.

EN ÇOK URUS SATILDI

Yılın ilk 9 ayında en çok satan Lamborghini modeli, 6 bin 902 teslimattan 4 bin 085'ini oluşturan Urus spor crossover oldu.

Satışlarda ikinci sırada ise bir yıl öncesine göre yüzde 28 artışla bu yılın ilk 9 ayında 2.136 adet satan spor otomobil Huracan yer alıyor. Aventador ise 681 adetlik satışla üçüncü sırada kendine yer buluyor.