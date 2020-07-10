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    Lamborghini Sian Roadster görücüye çıktı

    Lamborghini tarihinin en güçlü üstü açık modeli olan Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 08:41
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    Lamborghini Sian Roadster görücüye çıktı

    İtalyan lüks otomobil markası Lamborghini, en güçlü üstü açık modeli Sian Roadster'ın örtülerini kaldırdı.

    Yalnızca 19 adet üretilen lüks otomobilin tüm modelleri şu anda satılmış durumda.

    Coupe versiyonuyla büyük benzerlikle barındıran Sian'ın Roadster modeli 6.5 litrelik V12 motordan güç alıyor. Bu motora 48 voltluk yarı hibrit bir sistem eklendi. Bu eklentiyle birlikte aracın gücü 820 beygire kadar ulaşıyor.

    Sian Roadster bu güçle 0'dan 100'e hızlanmasını 2.9 saniyede tamalayabiliyor. Aracın azami hızı ise 350 km\s ile sınırlandırılmış. Lafı daha uzatmadan, sizleri bu etkileyici otomobille baş başa bırakalım.

    lamborghini-sian-roadster

    lamborghini-sian-roadster

    lamborghini-sian-roadster

    lamborghini-sian-roadster

    lamborghini-sian-roadster

    lamborghini-sian-roadster

    lamborghini-sian-roadster

    lamborghini-sian-roadster

    lamborghini-sian-roadster

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