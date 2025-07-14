Lamborghini'den yeni süper otomobil: Temerario GT3

Lamborghini, yeni süper otomobili Temerario'yu temel alan ilk yarış otomobili olan Temerario GT3'ü resmi olarak görücüye çıkardı.

Yarış düzenlemeleri gereği hibrit sistemi terk eden araç, daha hafif ve dayanıklı bir yarış makinesine dönüşmek için bir dizi özel yükseltmeyle geliyor.

800 DEĞİL, 550 BEYGİR GÜCÜNDE V8 MOTOR

Araçta çift turbolu 4.0 litrelik V8 motor kullanılmaya devam ediyor, ancak gücü yol versiyonundaki 800 beygirden, yarış kuralları gereği 550 beygire düşürülmüş durumda.

Motor, yeni ve daha küçük turboşarjlara uyum sağlamak için yeniden tasarlanmış bir hava kutusu ve titanyum biyel kolları gibi özel modifikasyonlara sahip.

PİSTTE HIZLI ONARIM İÇİN ÖZEL TASARIM

Lamborghini, bu aracın en belirleyici özelliklerinden birinin onarılabilirlik olduğunu belirtiyor.

Ön ve arka kısımların tek parça olarak inşa edilmesi ve tabanın dört ayrı parçadan oluşması, tamircilerin pistlerde çeşitli gövde panellerini ve diğer bileşenleri hızla değiştirebilmesine olanak tanıyacak şekilde tasarlandı.

Temerario yarış otomobili, tamamen entegre bir takla kafesi, iyileştirilmiş yakıt akışı, altı yönlü KW amortisörleri, hidrolik direksiyon kremayeri ve 18 inç Ronal AG jantlara sahip.

Araç hala geliştirme aşamasında ve Mart 2026'daki Sebring 12 Saat yarışına kadar yarışlara çıkmayacak, bu yüzden yeni Temerario GT3'ü aksiyonda görmek için beklememiz gerekecek.