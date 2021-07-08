Lamborghini'nin 780 beygirlik yeni canavarı: Aventador Ultimae

Aventador'a veda etmek için 'Ultimae' isimli özel bir versiyon geliştiren Lamborghini, yeni süper otomobilini görücüye çıkardı.

10 yıl önce üretimine başlayan ve artık yerini yolun sonuna gelen Lamborghini Aventador, bu sefer de son versiyonuyla karşımıza çıktı.

Aventador LP780-4 Ultimae olarak adlandırılan model, Aventador'un vedasını gösterişli bir şekilde gerçekleştiriyor.

780 BEYGİR MOTOR

Aventador Ultimae'nin kalbinde 780 beygir güç ve 720 Nm tork üreten 6.5 litre V12 motor yer alıyor..

Bu da yeni modelin Aventador S'ten (+40 beygir) ve hatta SVJ'den (+10 beygir) bile daha güçlü olduğunu gösteriyor.

Aventador Ultimae'de üretilen güç ve tork dört tekerleğe birden 7 ileri tek kavramalı şanzıman vasıtasıyla aktarılıyor.

Söz konusu şanzımanın 50 milisaniye vites değişimi yapabildiği belirtilirken, Aventador Ultimae'nin 0-100 km/s hızlanmasını 2.8 saniyede ve 0-200 km/s hızlanmasını 8.7 saniyede tamamladığı da verilen bilgiler arasında. Otomobilin azami hızıysa 355 km/s olarak açıklandı.

600 ADET ÜRETİLECEK

Aventador LP780-4 Ultimae modelinden yalnızca 600 adet üretilecek ve bunlardan 350'si coupe, 250'siyse roadster olacak.

Aventador Ultimae'da 18 farklı dış renk seçeneği bulunuyor. Otomobilin ilk fiziksel gösterimi Goodwood Hız Festivali'nde yapılacak.