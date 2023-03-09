Lamborghini'nin ilk hibrit modeli ortaya çıktı Lamborghini, düzenlediği etkinlikle ilk hibrit modelinin ayrıntılarını paylaştı.

Lamborghini, 60. yılını kendisi için bir dönem noktasına çevirerek ilk hibrit modeliyle kutlamayı planlıyor.

Lamborghini, ilk elektrikli modelini 2028 yılında çıkarmayı hedefliyor. Marka düzenlediği özel bir etkinlikle ilk hibrit modelinin teknik ayrıntılarını açıkladı.

1000 beygir güç

LB744 koduyla tanıtılan ilk hibrit model, V12 motorla devam edecek. Geleneksel V12’ye göre 17 kilogram hafifletilen motor performans noktasında gücünü koruyor. Bu motora üç adet elektrik motoru eşlik edecek ve toplam güç 1.000 beygire çıkacak.

Marka, 2022 yılında Aventador’un son V12 motorlu aracını sahiplerine teslim etmişti.

İtalyan üretici yollara çıkaracağı model için “HPEV” yani yüksek performanslı elektrikli otomobil olarak tanımlıyor.

Şimdilik otomobil hakkında başka detay yok. Marka, elektrikli araç pazarında söz sahibi olabilmek için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.