Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Land Rover Discovery Sport, hibrit motor seçeneğine kavuştu

    Land Rover’ın Discovery Sport modeline, düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dilimine giren bir motor seçeneği eklendi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 08:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Land Rover Discovery Sport, hibrit motor seçeneğine kavuştu

    İngiliz lüks otomobil üreticisi Land Rover, Discovery Sport modeline yeni bir hibrit motor seçeneği ekledi. Discovery Sport Plug-In Hybrid olarak adlandırılan model, ülkemizde de satışa çıktı.

    Yeni Discovery Sport Plug-In Hybrid kaputunun altında, 3 silindirli 1.5 litre ve 300 beygir gücünde hibrit motorun yer aldığı belirtildi.

    Gücünü dört tekerleğe birden aktaran aracın, 6.6 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamladığı, WLTP ortalama yakıt tüketim değerlerine göre 100 kilometrede de 1.6 litre yakıt tükettiği açıklandı.

    Ayrıca aracın tamamen elektrikli olarak da 64 kilometrelik bir menzilinin bulunduğu kaydedildi.

    land rover discovery sport

    FİYATI DÜŞTÜ

    Discovery Sport'un yeni motor seçeneği ile başlangıç fiyatı da aşağı çekilmiş oldu. 2 litrelik dizel motora sahip Discovery Sport 907 bin TL seviyesinden satışa sunulurken, 1.5 litrelik Plug-In hibrit versiyon ise 875 bin 950 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

    Şu anda satışta olan 2 litrelik dizel motora sahip bir Discovery Sport'un yıllık MTV'si 4 bin 670 TL iken, 1.5 litrelik hibrit versiyonun MTV'si ise 1.678 TL tutarında. Rakamlar, Discovery Sport'un yeni motoru ile yıllık MTV'sinin yüzde 64 oranında azaldığını gösteriyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir