Land Rover Discovery Sport, hibrit motor seçeneğine kavuştu

Land Rover’ın Discovery Sport modeline, düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dilimine giren bir motor seçeneği eklendi.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Land Rover, Discovery Sport modeline yeni bir hibrit motor seçeneği ekledi. Discovery Sport Plug-In Hybrid olarak adlandırılan model, ülkemizde de satışa çıktı.

Yeni Discovery Sport Plug-In Hybrid kaputunun altında, 3 silindirli 1.5 litre ve 300 beygir gücünde hibrit motorun yer aldığı belirtildi.

Gücünü dört tekerleğe birden aktaran aracın, 6.6 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamladığı, WLTP ortalama yakıt tüketim değerlerine göre 100 kilometrede de 1.6 litre yakıt tükettiği açıklandı.

Ayrıca aracın tamamen elektrikli olarak da 64 kilometrelik bir menzilinin bulunduğu kaydedildi.



FİYATI DÜŞTÜ

Discovery Sport'un yeni motor seçeneği ile başlangıç fiyatı da aşağı çekilmiş oldu. 2 litrelik dizel motora sahip Discovery Sport 907 bin TL seviyesinden satışa sunulurken, 1.5 litrelik Plug-In hibrit versiyon ise 875 bin 950 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Şu anda satışta olan 2 litrelik dizel motora sahip bir Discovery Sport'un yıllık MTV'si 4 bin 670 TL iken, 1.5 litrelik hibrit versiyonun MTV'si ise 1.678 TL tutarında. Rakamlar, Discovery Sport'un yeni motoru ile yıllık MTV'sinin yüzde 64 oranında azaldığını gösteriyor.