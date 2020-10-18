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    Land Rover, emisyon değerleri nedeniyle iki hibrit modelinin satışını durdurdu

    Land Rover, "emisyon verilerini düzenleyeceği" gerekçesiyle iki kilit hibrit modelinin satışlarını durdurduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 09:21
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    Land Rover, emisyon değerleri nedeniyle iki hibrit modelinin satışını durdurdu

    Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Senatosu'nun kapısını yeni emisyon kuralları ile çalmaya hazırlanıyor. Bu kurallar içerisinde, 2030 yılında araçların, emisyon verilerini yüzde 50 oranında düşürmesi de var.

    Land Rover, "emisyon verilerini düzenleyeceği" gerekçesi ile iki kilit hibrit modelinin satışlarını durdurdu. Markanın İngiltere ve Almanya sayfalarındaki Evoque ve Discovery Sport P300e modelleri şu anda sipariş edilmiyor.

    Geçtiğimiz nisan ayında satışa sunulan modellerin CO2 emisyon değerlerinin yenilenmesi isteniyor. Firmadan gelen resmi açıklamada ise, koronavirüs nedeniyle resmi sonuçların açıklanamadığı söyleniyor.

    land rover

    Land Rover'ın paylaştığı ilk verilere göre Evoque P300e'nin CO2 salınımı kilometre başına 32 gram olarak ölçülmüştü. Aynı veri Discovery Sport P300e'de ise 36 g/km olarak kaydedilmişti.

    EMİSYON DEĞERLERİNİ İYİLEŞTİRECEK

    Bu modellerin emisyon verilerini çok daha iyi şekle getirmek için uğraşan İngiliz üretici, şu anda ölçüm çalışmalarının devam ettiğini de ifade ediyor. İki SUV modeli de markanın segment lideri olmaya devam edecek.

    Land Rover, modellerin satışlarını 26 Ekim'de tekrar açmayı planlıyor.

    land rover

    land rover

    Kaynak: Motor1 Türkiye

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