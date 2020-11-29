Land Rover, Hyundai'nin teknolojisini kullanacak

Land Rover Defender modelinin ilk neslinden esinlenilerek geliştirilen elektrikli arazi aracı Ineos Grenadier, Hyundai'nin hidrojen yakıt hücresi teknolojisine yer verecek.

Land Rover Defender modelinin ilk neslinden esinlenerek üretilen elektrikli arazi aracı Ineos Grenadier, Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin teknolojisinden faydalanacak.

Land Rover ve Hyundai arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Hyundai'nin Nexo modelinde de yer alan hidrojen yakıt hücre sistemi Grenadier'da kullanılacak.

Hyundai Başkan Yardımcısı Saehoon Kim, "Ineos'un attığı adım, sürdürülebilir ve temiz bir ulaşım için önemli bir gelişme. Hidrojen yakıt hücreli araçların gelecekte daha da yaygınlaşmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YENİ FIRSATLAR DOĞURACAK"

Ineos'un Teknoloji Direktörü Peter Williams da, "İki şirket arasındaki anlaşma, yeni fırsatların da kapısını aralıyor. Atılan adım, tüketicilere ulaşılabilir, çevreci ve arazi yetenekleri yüksek bir araç sunmamızı sağlayacak." diye konuştu.

Grenadier'in 2022 yılında satışa sunulması bekleniyor.